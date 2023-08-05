Пацієнт курив у палаті: в Німеччині сталася пожежа в лікарні, 28 постраждалих

У німецькому місті Хемер сталася пожежа в лікарні через те, що пацієнт курив у своїй палаті. 28 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Вогонь спалахнув у палаті для пацієнтів у місті Хемер, приблизно за 30 кілометрів на південний схід від Дортмунда. За інформацією BILD, винуватець пожежі нібито курив у своїй кімнаті. Він серед важкопоранених, потрапив до реанімації.

"Четверо відважних працівників лікарні боролися з вогнем і надихалися диму. Їх довелося везти в інші лікарні каретами швидкої допомоги", – повідомили у міській пожежній частині.

Попри те, що полум’я вдалося швидко загасити, понад 20 пацієнтів під час евакуації надихалися димом і потребували медичної допомоги. Взагалом постраждало 28 людей, серед них п'ятеро отримали серйозні поранення.

Для надання допомоги було залучено позаштатний персонал, оскільки постраждалі працівники вже не могли виконувати роботу. На місці працювали пожежно-рятувальні служби та 90 рятувальників. Поліція опечатала місце пожежі та веде розслідування.

Пожежа в будинку для українських біженців в Німеччині

4 червня, посол України в Німеччині Олексій Макєєв повідомив про пожежу в одному з будинків в Апольді, де проживали українські біженці. Дипломат тоді додав, що внаслідок нещасного випадку є постраждалі.

Пізніше того ж дня, в МВС НІмеччини повідомили, що внаслідок займання загинула дитина. Це хлопчик дев'яти років.