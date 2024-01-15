Патрульные "начали задерживать" мужчин в рамках мобилизации. В СНБО опровергли фейк РФ

О чем идет речь

Отмечается, что ранее распространялась информация о том, что представители патрульной полиции начали задерживать мужчин для представителей ТЦК и СП.

Как доказательство, они распространяют видео, на котором патрульные задержали мужчину.

Российские пропагандисты сообщают, что такая "мобилизация" происходит в Ивано-Франковске.

Это оказалось неправдой

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что распространяемая россиянами информация не соответствует действительности.

"На самом деле на видео зафиксировано, как правоохранители задерживают мужчину, который находился на проезжей части дороги, нарушал правила дорожного движения и мешал проезду транспорта", - говорится в заявлении.

Патрульные задержали мужчину и доставили в отделение полиции, где составили административные материалы на нарушителя. Кроме этого, мужчине 69 лет, что делает невозможным его мобилизацию, о которой пишут пропагандисты.

Украинцев призвали не распространять непроверенные материалы и доверять только верифицированным источникам информации.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения россиян объявили мобилизацию. Несколько недель назад правительство внесло в Верховную раду большой законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения.

В документе содержалось ужесточение мер против "уклонистов", снижение призывного возраста до 25 лет, электронные повестки и не только. В профильном комитете заявляли, что документ содержит спорные вопросы. При этом омбудсмен Дмитрий Лубинец указывал на противоречие Конституции.

После этого Кабмин решил отозвать законопроект из Рады.

Несколько дней назад Министр обороны Рустем Умеров заявил, что новая редакция законопроекта с учетом рекомендаций комитета по нацбезопасности уже есть.