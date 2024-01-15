Патрульні "почали затримувати" чоловіків у рамках мобілізації. У РНБО спростували фейк РФ

Про що йдеться

Зазначається, що раніше поширювалася інформація про те, що представники патрульної поліції почали затримувати чоловіків для представників ТЦК і СП.

Як доказ, вони поширюють відео, на якому патрульні затримали чоловіка.

Російські пропагандисти повідомляють, що така "мобілізація" відбувається в Івано-Франківську.

Це виявилося неправдою

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що поширювана росіянами інформація не відповідає дійсності.

"Насправді на відео зафіксовано, як правоохоронці затримують чоловіка, який перебував на проїжджій частині дороги, порушував правила дорожнього руху і заважав проїзду транспорту", - йдеться в заяві.

Патрульні затримали чоловіка та доставили до відділення поліції, де склали адміністративні матеріали на порушника. Крім цього, чоловікові 69 років, що унеможливлює його мобілізацію, про яку пишуть пропагандисти.

Українців закликали не поширювати неперевірені матеріали та довіряти лише верифікованим джерелам інформації.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні від початку повномасштабного вторгнення росіян оголосили мобілізацію. Кілька тижнів тому уряд вніс до Верховної ради великий законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.

У документі містилося посилення заходів проти "ухилянтів", зниження призовного віку до 25 років, електронні повістки і не лише. У профільному комітеті заявляли, що документ містить спірні питання. При цьому омбудсмен Дмитро Лубінець вказував на суперечність Конституції.

Після цього Кабмін вирішив відкликати законопроект з Ради.

Декілька днів тому міністр оборони Рустем Умєров заявив, що нова редакція законопроекту з урахуванням рекомендацій комітету з нацбезпеки вже є.