Кличко назвав умову, при якій можуть ввести спецперепустки для транспорту

У громадському транспорті Києва можуть ввести спецперепустки, якщо ситуація з COVID-19 у столиці дійде до критичної межі. Зокрема, якщо кількість тяжкохворих за добу буде швидко збільшуватися.

"Закривати транспорт поки не плануємо, але якщо ситуація буде погіршуватися і дійде до критичної межі, я не виключаю, що ми будемо обмежувати рух транспорту. Критична межа - коли кількість тяжкохворих в добу буде збільшуватися кратно і ми не зможемо забезпечити медичною допомогою кожного з них", - заявив він.

Кличко зазначив, що столична влада робить все, щоб не дійти до критичної межі.

"Якщо місця (в лікарнях - ред.) будуть заповнені, то буде колапс. Офіційно 74% заповненість лікарень (зараз - ред.), Ми збільшуємо кількість ліжок і робимо все, щоб не дійти до критичної позначки", - додав він.