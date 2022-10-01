"Директору" школы под Изюмом объявили подозрение: отправила учителей на курсы в Курск
Женщина во время оккупации Изюмского района решила "возглавить" школу. Своих коллег она отправила в российский город Курск на переподготовку по стандартам РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.
"Женщина, которая до начала полномасштабного российского вторжения работала учителем в Липчановском лицее в Изюмском районе, переобулась и начала сотрудничать с оккупантами", - говорится в сообщении.
По информации следователей, женщина стала "и.о. директора Бабенковской общеобразовательной школы". Почти сразу она начала внедрять стандарты образования РФ, в первую очередь, по российским учебникам.
"Двух своих коллег педагог направила на курсы повышения квалификации на базе одного из институтов города Курск", - добавили в прокуратуре.
Там же они должны были получить соответствующие знания преподавания русского образования. Женщине объявили о подозрении в коллаборационной деятельности, за что ей грозит до 3 лет лишения свободы.
Напомним, что в Волчанске задержали приспешника оккупантов, известного в криминальных кругах.
Также бывшего следователя полиции Изюма подозревают в госизмене.
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