Заметают следы преступлений: оккупанты снесли школу в Мариуполе

Оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь. В этот раз они с помощью специализированной техники снесли школу №45.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Мариупольского городского совета в Telegram .

Городской совет опубликовал фото, на котором россияне разрушают школу №45. "Весной россияне безжалостно уничтожали наш город - дома, школы, больницы. Сейчас продолжают уничтожать, но не обстрелами, а специализированной техникой. Таким образом они пытаются стереть следы своих военных преступлений", - написали в горсовете.