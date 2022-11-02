Заметают следы преступлений: оккупанты снесли школу в Мариуполе
Оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь. В этот раз они с помощью специализированной техники снесли школу №45.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Мариупольского городского совета в Telegram .
Городской совет опубликовал фото, на котором россияне разрушают школу №45.
"Весной россияне безжалостно уничтожали наш город - дома, школы, больницы. Сейчас продолжают уничтожать, но не обстрелами, а специализированной техникой. Таким образом они пытаются стереть следы своих военных преступлений", - написали в горсовете.
Напомним, что партизаны из Мариупольского движения сопротивления перешли к тактике маркировки оккупационных войск и коллаборантов.
Ранее также сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе оккупанты создали гуманитарную катастрофу и теперь показательно раздают "бесплатный хлеб", снимая это на камеры.