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Заметают следы преступлений: оккупанты снесли школу в Мариуполе

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Мариуполь, Среда 02 ноября 2022 21:37
Заметают следы преступлений: оккупанты снесли школу в Мариуполе Фото: в Мариуполе оккупанты снесли школу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь. В этот раз они с помощью специализированной техники снесли школу №45.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Мариупольского городского совета в Telegram .

Городской совет опубликовал фото, на котором россияне разрушают школу №45.

"Весной россияне безжалостно уничтожали наш город - дома, школы, больницы. Сейчас продолжают уничтожать, но не обстрелами, а специализированной техникой. Таким образом они пытаются стереть следы своих военных преступлений", - написали в горсовете.Заметают следы преступлений: оккупанты снесли школу в Мариуполе

Напомним, что партизаны из Мариупольского движения сопротивления перешли к тактике маркировки оккупационных войск и коллаборантов.

Ранее также сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе оккупанты создали гуманитарную катастрофу и теперь показательно раздают "бесплатный хлеб", снимая это на камеры.

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