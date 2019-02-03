Патріарх Філарет не бере участь у церемонії інтронізації Епіфанія

Філарет надіслав своє письмове привітання

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет не присутствует на церемонии интронизации митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Об этом сообщает РБК-Украина.

"К большому сожалению, врачи категорически запретили ему в связи с ухудшением состояния здоровья, с повышением давления, находится вне стен больницы, он сейчас находится под постоянным присмотром врачей, но прислал свое письменное приветствие," - сообщил представитель ПЦУ, архиепископ Евстратий Зоря.

Отметим, сейчас в Софии Киевской проходит интронизация нового предстоятеля Украинской Православной Церкви, митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

РБК-Украина сообщало, что Объединительный собор был проведен 15 декабря в Киеве, он длился несколько часов. По результатам тайного голосования предстоятелем Православной церкви Украины был избран Епифаний. 6 января 2019 года в храме Святого Георгия на Фанаре Епифаний вместе с Варфоломеем провели совместное богослужение, после которого Епифаний получил из рук Вселенского патриарха Варфоломея посох и томос, который провозглашает автокефалию.