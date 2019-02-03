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У Києві почалася церемонія інтронізації митрополита Єпіфанія

Новини » Суспільство    03.02.2019 - 09:18
У Києві почалася церемонія інтронізації митрополита Єпіфанія
Фото: митрополит Епіфаній (РБК-Україна/Віталій Носач)

На інтронізації присутній президент Петро Порошенко

У Софії Київській розпочалася інтронізація нового предстоятеля Української Православної Церкви (ПЦУ) митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Інтронізація це урочисте богослужіння, під час якого здійснюється зведення на престол новообраного предстоятеля. Інтронізація здійснюється під час літургії з тим, що одягається новообраний очільник цркви в одяг предстоятеля.

На інтронізації присутній президент Петро Порошенко, почесний патріарх Православної церкви України Філарет і представники делегації Вселенського патріархату. 

Церемонія інтронізації предстоятеля Української православної церкви завершить усі процедури, які утверджують автокефалію УПЦ.

Нагадаємо, Об'єднавчий собор був проведений 15 грудня в Києві, він тривав кілька годин. За результатами таємного голосування предстоятелем Православної церкви України був обраний Епіфаній. 6 січня 2019 року в храмі Святого Георгія на Фанарі Епіфаній разом з Варфоломієм провели спільне богослужіння, після якого Епіфаній отримав з рук Вселенського патріарха Варфоломія посох і томос, який проголошує автокефалію.

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