У Києві почалася церемонія інтронізації митрополита Єпіфанія

Фото: митрополит Епіфаній (РБК-Україна/Віталій Носач)

На інтронізації присутній президент Петро Порошенко

У Софії Київській розпочалася інтронізація нового предстоятеля Української Православної Церкви (ПЦУ) митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Інтронізація це урочисте богослужіння, під час якого здійснюється зведення на престол новообраного предстоятеля. Інтронізація здійснюється під час літургії з тим, що одягається новообраний очільник цркви в одяг предстоятеля.

На інтронізації присутній президент Петро Порошенко, почесний патріарх Православної церкви України Філарет і представники делегації Вселенського патріархату.

Церемонія інтронізації предстоятеля Української православної церкви завершить усі процедури, які утверджують автокефалію УПЦ.

Нагадаємо, Об'єднавчий собор був проведений 15 грудня в Києві, він тривав кілька годин. За результатами таємного голосування предстоятелем Православної церкви України був обраний Епіфаній. 6 січня 2019 року в храмі Святого Георгія на Фанарі Епіфаній разом з Варфоломієм провели спільне богослужіння, після якого Епіфаній отримав з рук Вселенського патріарха Варфоломія посох і томос, який проголошує автокефалію.