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Патріарх Філарет не бере участь у церемонії інтронізації Епіфанія

Новини » Суспільство    03.02.2019 - 11:12
Патріарх Філарет не бере участь у церемонії інтронізації Епіфанія
Фото: патріарх Філарет (РБК-Україна)

Філарет надіслав своє письмове привітання

Почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет не присутній на церемонії інтронізації митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Про це повідомляє РБК-Україна.

"На превеликий жаль, лікарі категорично заборонили йому у зв'язку з погіршенням стану здоров'я, з підвищенням тиску, знаходиться поза стінами лікарні, він зараз перебуває під постійним наглядом лікарів, але надіслав своє письмове привітання," - повідомив представник ПЦУ, архієпископ Євстратій Зоря.

Відзначимо, зараз в Софії Київській проходить інтронізація нового предстоятеля Української Православної Церкви, митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

РБК-Україна повідомляло, що Об'єднавчий собор був проведений 15 грудня в Києві, він тривав кілька годин. За результатами таємного голосування предстоятелем Православної церкви України був обраний Епіфаній. 6 січня 2019 року в храмі Святого Георгія на Фанарі Епіфаній разом з Варфоломієм провели спільне богослужіння, після якого Епіфаній отримав з рук Вселенського патріарха Варфоломія посох і томос, який проголошує автокефалію.

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