В ловушке Китая: разведка разбила миф о технологической независимости РФ

Реальные цифры и пропаганда

Как отметили в разведке, Кремль планировал до 2030 года достичь 70-90% независимости в стратегических секторах (авиация, энергетика, химия), однако реальные показатели существенно отстают:

скоростной железнодорожный транспорт - всего 15% собственного производства;

судостроение и энергетика - 30%;

производство беспилотных систем - 40%;

промышленное машиностроение - около 65%.

Новая зависимость от Китая

Разведка отмечает, что вместо реальной независимости Россия просто сменила поставщиков. В частности, после ограничения доступа к западных технологиям доля КНР в поставках микросхем в РФ выросла до 90%. Это формирует угрозу долгосрочной односторонней зависимости от Пекина.

В СВР отметили, что из-за ограниченных кадровых и производственных ресурсов достижение заявленных целей к 2030 году маловероятно.

"Курс РФ на "технологический суверенитет" носит преимущественно декларативный характер и не подкрепляется имеющимися возможностями экономики", - отмечают в разведке.