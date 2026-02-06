У пастці Китаю: розвідка розбила міф про технологічну незалежність РФ

Незважаючи на заяви Кремля про прискорене "імпортозаміщення", російська економіка залишається критично залежною від зарубіжних технологій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.
Як зазначили в розвідці, Кремль планував до 2030 року досягти 70-90% незалежності в стратегічних секторах (авіація, енергетика, хімія), однак реальні показники суттєво відстають:
Розвідка зазначає, що замість реальної незалежності Росія просто змінила постачальників. Зокрема, після обмеження доступу до західних технологій частка КНР у поставках мікросхем до РФ зросла до 90%. Це формує загрозу довгострокової односторонньої залежності від Пекіна.
У СЗР зазначили, що через обмежені кадрові та виробничі ресурси досягнення заявлених цілей до 2030 року малоймовірне.
"Курс РФ на "технологічний суверенітет" має переважно декларативний характер і не підкріплюється наявними можливостями економіки", - зазначають у розвідці.
Раніше видання Bloomberg із посиланням на звіт Міністерства цифрового розвитку РФ повідомило, що чиновники в Москві ще з літа 2022 року висловлювали серйозну стурбованість через ризики надмірної залежності від китайських технологій.
Зокрема, у звіті зазначалося, що такі компанії як Huawei і China Mobile можуть зайняти домінуюче становище на ринку, що становить загрозу безпеці країни.
За даними європейських офіційних осіб, які ознайомилися з документом, цю стурбованість поділяли в Генштабі ЗС РФ і Радбезі. Найбільш уразливими сферами було визнано виробництво мікросхем, мережевих пристроїв та електроніки.