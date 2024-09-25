Ловушки, растяжки, колючая проволока. Как украинских военных готовят к боевым задачам

Срок подготовки новобранцев

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Украина готовит высококвалифицированных профессиональных военных, однако их подготовка длится меньше, чем хотелось бы, поскольку этого требует динамика фронта.

Он уточнил, что новобранцы проходят месячную базовую военную подготовку, после чего от полумесяца до месяца осуществляется более специализированная подготовка (прежде чем их отправят на фронт).

Позже главнокомандующий ВСУ сообщил, что срок базовой общевойсковой подготовки мобилизованных граждан будет увеличен (соответствующий проект должен стартовать в октябре-ноябре текущего года).

Он отметил также, что сейчас прорабатывается возможность создания в Украине Школы инструкторов, которая станет основным "источником" качественно подготовленного инструкторского состава.

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