Пастки, розтяжки, колючий дріт. Як українських військових готують до бойових завдань

Термін підготовки новобранців

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Україна готує висококваліфікованих професійних військових, однак їхня підготовка триває менше, ніж хотілося б, оскільки цього вимагає динаміка фронту.

Він уточнив, що новобранці проходять місячну базову військову підготовку, після чого від півмісяця до місяця здійснюється більш спеціалізована підготовка (перш ніж їх відправлять на фронт).

Згодом головнокомандувач ЗСУ повідомив, що термін базової загальновійськової підготовки мобілізованих громадян буде збільшено (відповідний проект має стартувати у жовтні-листопаді поточного року).

Він зауважив також, що нині опрацьовується можливість створення в Україні Школи інструкторів, яка стане основним "джерелом" якісно підготовленого інструкторського складу.

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