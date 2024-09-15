Сырский хочет увеличить срок подготовки новобранцев

В Украине будет увеличен срок базовой общевойсковой подготовки мобилизованных. Проект начнется в октябре-ноябре этого года.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook страницу.

Он отметил, что качественная подготовка является одним из основных факторов сохранения жизни украинского воина. Поэтому для этого прилагают максимум усилий.

"Провел рабочее совещание по этому вопросу с участием руководителей органов военного управления, которые занимаются подготовкой, а также командиров боевых бригад и начальников учебных центров", - говорится в сообщении.

Сырский уточнил, что обсуждались проблемные вопросы, влияющие на качество подготовки военнослужащих. Во время совещания были выработаны пути их решения. В частности, были рассмотрены направления усовершенствования учебных программ.

По словам главнокомандующего ВСУ, ключевую роль в качестве подготовки играют инструкторы. Поэтому максимальное внимание уделяется привлечению мотивированных инструкторов с боевым опытом.

Кроме того, Сырский рассказал, что в настоящее время прорабатывается возможность создания Школы инструкторов, которая будет основным единственным источником качественно подготовленного инструкторского состава.

"Працюємо над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки. Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року. Продолжаем работу по повышению качества подготовки военнослужащих в учебных центрах", - добавил он.