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В Генштабе показали, как бойцы ВСУ в Британии учатся штурмовать траншеи противника

Воскресенье 01 сентября 2024 06:38
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В Генштабе показали, как бойцы ВСУ в Британии учатся штурмовать траншеи противника Фото: тренировка военных ВСУ (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Эдуард Ткач

В Британии продолжают обучать украинских военных. В частности, будущих командиров взводов тренируют штурмовать вражеские траншеи.

Передает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генштаба ВСУ в Facebook.

Как сообщается, украинские воины проходят все необходимые этапы для успешного выполнения задач: начиная с этапа сбора и анализа разведывательной информации, а также подготовки и доведения боевого приказа.

"От штурма окопов до занятия круговой обороны после их зачистки от противника - каждый шаг важен для обеспечения безопасности и эффективности действий на поле боя", – отметили в Генштабе.

Кроме того, военнослужащие проходят занятия по огневой подготовке, тактической медицине, действиям в урбанизированной местности и т.д.

Значительная часть времени посвящается планированию, а именно: анализу информации, отдаче боевых приказов и перенесению планов на макет.

"Эти навыки и знания являются основными для эффективного командования и успешного выполнения боевых задач командиров", - говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что командиры взводов должны уметь эффективно принимать решения в боевых условиях.

"Обучение под руководством опытных инструкторов стран-партнеров помогает им развивать все необходимые навыки", - сообщил Генеральный штаб.

Отметим, что подготовка украинских бойцов проходит под руководством инструкторов из Австралии и Финляндии в рамках операции "Интерфлекс".

Напомним, неделю назад стало известно, что британские инструкторы учат бойцов ВСУ в Британии преодолевать полосы препятствий. В частности, вырабатывают силу и выносливость.

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