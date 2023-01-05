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Госдеп США о "рождественском перемирие": временная пауза для повторного наступления

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Вашингтон, Четверг 05 января 2023 21:59
Госдеп США о "рождественском перемирие": временная пауза для повторного наступления Фото: спикер Госдепартамента США Нед Прайс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Государственный департамент США назвал объявленное российским диктатором Владимиром Путиным "рождественское перемирие" циничным, учитывая атаки на Украину в день Нового года. При это в Вашингтоне считают "перемирие" - временной паузой перед повторным наступлением.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Он подчеркнул, что США "мало верят" в намерения диктатора по поводу перемирия.

Прайс добавил, что временная пауза в боевых действиях со стороны Москвы может быть использована для переоснащения, перегруппировки и, в конечном итоге, для повторного наступления.

Напомним, Путин приказал главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

Позже советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что заявление о якобы перемирии со стороны РФ - это исключительно пропагандистский жест и ничего более.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что "одностороннее прекращение огня" не может и не должно восприниматься всерьез.

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