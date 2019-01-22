Пасажирооборот в авіаційному транспорті за 2018 рік збільшився на чверть

Фото: аеропорт Київ (facebook.com-airportkiev)

Держстат зафіксував 25 млрд пасажиро-кілометрів

У 2018 році усіма видами транспорту України було виконано пасажирооборот в обсязі 103,8 млрд пасажиро-кілометрів, що на 4,4% більше, ніж у 2017 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, послугами пасажирського транспорту скористалося 4486,7 млн пасажирів, що на 3,5% менше, ніж рік тому.

Найбільше зростання зафіксовано в авіаційному транспорті України: за 2018 рік кількість пасажирів збільшилася на 17% до 12,4 млн, а пасажирооборот зріс на 2,5% до 25432,6 млн пасажиро-кілометрів.

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Нагадаємо, на початку січня 2019 року президент України Петро Порошенко заявив, що пасажиропотік українських аеропортів у 2018 році перевищив 20 млн пасажирів за рік. За його даними, загальна кількість пасажирів, які скористалися послугами українських аеропортів у 2018 році сягнула 20,5 мільйонів.

Як повідомляло РБК-Україна, міжнародний аеропорт "Київ" за 2018 рік обслужив 2 млн. 812 тис. 300 пасажирів, що на 51,9% більше, ніж у 2017 році.