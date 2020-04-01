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Українці розповіли про дотримання карантину

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 14:13
Українці розповіли про дотримання карантину
Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Більшість громадян намагаються не виходити з дому

Більше половини опитаних українців (56%) заявили, що обмежили вихід з будинку у зв'язку з карантином через епідемію коронавірусу. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Третина респондентів (35%) зазначили, що дотримуються часткові обмеження. Лише кожен десятий (9%) заявив, що не дотримується карантину.

Українці розповіли про дотримання карантину

Незважаючи на карантин, 18% опитаних зазначили, що виходять з дому кілька разів в день, 31% - один раз в день. У той же час 43% заявили, що виходять тільки раз у кілька днів, 7% - взагалі намагаються не виходити.

Українці розповіли про дотримання карантину

Головною причиною виходу на вулицю опитані відзначили похід в магазин за продуктами (73%). При цьому 28% - виходять через необхідність роботи, стільки ж - в аптеку. За 5-7% зазначили, що виходять на вулицю, щоб прогулятися з дітьми, заради занять спортом, прогулянок з домашніми тваринами. По 3-4% виходять на зустрічі з друзями і знайомими, або для візиту до лікаря.

Українці розповіли про дотримання карантину

При цьому 52% заявили, що готові залишатися вдома, не виходячи на вулицю більше 5 днів, за умови введення заборони на вихід з будинку. 12% - заявили, що можуть побути вдома 4-5 днів, 20% - 2-3 дні, 10% - не більше одного дня.

Українці розповіли про дотримання карантину

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: I хвиля 1000 респондентів (25-27 березня 2020), II хвиля 1000 респондентів (28-30 березня 2020). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 4%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", серед українців, які працювали до введення карантину, 32% в кінці березня перебувають у відпустці за власним бажанням, а 4% - втратили роботу.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", майже дві третини (63%) опитаних українців заявили їх заощаджень, за умови припинення отримання доходів, вистачить менше, ніж на місяць.

Більшості українців заощаджень вистачить не більше ніж на місяць Українці розділилися у питанні про надзвичайний стан через коронавірус
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