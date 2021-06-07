Глава Amazon полетить в космос на кораблі New Shepard: хто до нього приєднається
Генеральний директор і засновник компанії Amazon Джефф Безос оголосив, що відправиться в космос на першому пілотованому космічному кораблі New Shepard, створеному його компанією Blue Origin. Разом з ним відправиться його брат Марк і переможець аукціону.
Про це повідомляє CNN.
Політ запланований на 20 липня.
"З п'яти років я мріяв про подорож у космос. 20 липня я вирушу в цю подорож разом зі своїм братом. Найбільша пригода, з моїм найкращим другом", - написав Безос в Instagram.
Якщо все піде за планом, Безос стане першим з космічних магнатів-мільярдерів, який здійснить політ на борту ракети, в розробку якої він вклав мільйони.
Компанія Blue Origin заявила, що одне місце буде віддано переможцю аукціону, який триває вже місяць. Станом на ранок понеділка сума торгів досягла 2,8 мільйона доларів.
Нагадаємо, на початку травня компанія Blue Origin почала продаж квитків для космічних туристів.
Відзначимо, в 2018 року Blue Origin планувала, що екскурсія на орбіту буде коштувати не менше 200 тисяч доларів. Корабель New Shepard призначений для польоту шести пасажирів на висоту понад 100 км над землею в суборбітальний простір. Цієї висоти достатньо, щоб випробувати кілька хвилин невагомості і побачити кривизну Землі. Капсула повертається на планету на парашутах.
Додамо, що корпорація Orbital Assembly має намір почати в 2025 році будівництво космічного готелю на орбіті Землі.