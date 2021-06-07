Глава Amazon полетить в космос на кораблі New Shepard: хто до нього приєднається

Генеральний директор і засновник компанії Amazon Джефф Безос оголосив, що відправиться в космос на першому пілотованому космічному кораблі New Shepard, створеному його компанією Blue Origin. Разом з ним відправиться його брат Марк і переможець аукціону.

Політ запланований на 20 липня.

"З п'яти років я мріяв про подорож у космос. 20 липня я вирушу в цю подорож разом зі своїм братом. Найбільша пригода, з моїм найкращим другом", - написав Безос в Instagram.

Якщо все піде за планом, Безос стане першим з космічних магнатів-мільярдерів, який здійснить політ на борту ракети, в розробку якої він вклав мільйони.

Компанія Blue Origin заявила, що одне місце буде віддано переможцю аукціону, який триває вже місяць. Станом на ранок понеділка сума торгів досягла 2,8 мільйона доларів.