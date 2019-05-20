Пашинян закликав до другого етапу революції у Вірменії

Фото Нікол Пашинян (twitter.com/politinform_su)

Таке рішення прйняте через звільнення з-під варти екс-президента Роберта Кочаряна

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашиня закликав громадян в понеділок, 20 травня, заблокувати всі будівлі судів у республіці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За його словами, 20 травня він має намір оголосити "другий, найважливіший етап вірменської революції".

"Завтра з 08:30 блокуємо всі входи і виходи всіх без винятку судів в республіці, щоб ніхто не міг увійти туди. З 12:00 мій виступ буде транслюватися в прямому ефірі", - написав Пашинян на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Цій заяві передувало рішення суду 18 травня про звільнення з-під арешту екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна, обвинуваченого в поваленні конституційного ладу.

РБК-Україна писало, що Єреванський суд загальної юрисдикції опублікував рішення про зміну запобіжного заходу для другого президента Вірменії Роберта Кочаряна. Його звинувачують у повалення конституційного ладу Вірменії з застосуванням насильства, а також у заволодінні повноваженнями президента Вірменії, парламенту, Конституційного суду або уряду способом, не передбаченим конституцією.