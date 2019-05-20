ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пашинян призвал ко второму этапу революции в Армении

Новости » Политика    20.05.2019 - 02:13
Пашинян призвал ко второму этапу революции в Армении
Фото Никол Пашинян (twitter.com/politinform_su)

Такое решение прйняте из-за освобождения из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна

Премьер-министр Армении Никол Пашиня призвал граждан в понедельник, 20 мая, заблокировать все здания судов в республике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По его словам, 20 мая он намерен объявить "второй, самый важный этап армянской революции".

"Завтра с 08:30 блокируем все входы и выходы всех без исключения судов в республике, чтобы никто не мог войти туда. С 12:00 мое выступление будет транслироваться в прямом эфире", - написал Пашинян на своей странице в соцсети Facebook.

Этому заявлению предшествовало решение суда 18 мая об освобождении из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.

РБК-Украина писало, что Ереванский суд общей юрисдикции опубликовал решение об изменении меры пресечения для второго президента Армении Роберта Кочаряна. Его обвиняют в свержении конституционного строя Армении с применением насилия, а также в завладении полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным конституцией.

Пашинян назначен премьер-министром Армении В здание правительства Армении пытался ворваться неизвестный с гранатой
Новости Украины АрменияНикол Пашинян
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь