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Суд у Вірменії звільнив з-під варти колишнього президента Кочаряна

Новини » Суспільство    18.05.2019 - 16:45
Суд у Вірменії звільнив з-під варти колишнього президента Кочаряна
Фото: Роберт Кочарян (twitter.com sputnik armenia)

Єреванський суд загальної юрисдикції опублікував рішення про зміну запобіжного заходу для Роберта Кочаряна

Єреванський суд загальної юрисдикції опублікував рішення про зміну запобіжного заходу для другого президента Вірменії Роберта Кочаряна. Про це повідомляє місцеве агентство Aysor.

Згідно з цим рішенням, з-під арешту Кочарян був звільнений.

"Суд прийняв рішення змінити порядок попереднього ув'язнення Роберта Кочаряна і змінити його утримання під вартою в якості запобіжного заходу", - заявив суддя.

Нагадаємо, Апеляційний кримінальний суд Вірменії 7 грудня 2018 року ухвалив рішення заарештувати другого президента Вірменії Роберта Кочаряна. Зазначалося, що апеляційний кримінальний суд оголосив рішення за скаргами сторони захисту на рішення суду першої інстанції про обрання щодо Кочаряна запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. При цьому сам Кочарян не був присутній на оголошенні рішення суду.

Так, касаційний суд 15 листопада постановив частково задовольнити скаргу генпрокурора і направити справу до Апеляційного суду на новий розгляд.

До цього кримінальний Апеляційний суд 13 серпня задовольнив представлені адвокатами скарги, прийнявши за основу недоторканність екс-президента Вірменії.

Як писало РБК-Україна раніше, Кочаряна звинувачують у повалення конституційного ладу Вірменії з застосуванням насильства, а також у заволодінні повноваженнями президента Вірменії, парламенту, Конституційного суду або уряду способом, не передбаченим конституцією.

Так, у лютому-березні 2008 року у Вірменії пройшла серія протестів проти порушень на президентських виборах, що відбулися 19 лютого. Мітинги були організовані прихильниками кандидата на цих виборах першого президента Вірменії Левона Тер-Петросяна. Це відбулося на тлі масових антиурядових акцій, організованих Николом Пашиняном.

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