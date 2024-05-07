Пашинян пригрозил прекратить вещание в Армении российских телеканалов
Вещание российских телеканалов в Армении может прекратиться, если они не будут выполнять официальные требования Еревана.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aysor.am.
По его словам, Ереван ожидает, что трансляции российских телеканалов будут с уважением относиться к гражданам Армении и государственному порядку в стране.
"Учитывая дружеские отношения между нашими странами, мы готовы один раз попросить, два, три, четыре, пять, шесть, семь раз, затем один раз потребовать, два раза потребовать, три, четыре, пять, шесть, семь раз", - сказал Пашинян.
Он добавил, что если это требование будет проигнорировано даже после седьмого раза, то у руководства страны не будет другого выхода, как прекратить трансляцию российских телеканалов в Армении.
Что этому предшествовало
Отношения Армении и России резко ухудшились после военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. Премьер Пашинян неоднократно выступал с критическими заявлениями в отношении руководства РФ.
В то же время, в конце прошлого года армянский регулятор временно остановил деятельность компании "Тоспа", которая ретранслирует программу "Sputnik Армения".
А недавно стало известно, что авторские передачи российского пропагандиста Владимира Соловьева больше не будут транслироваться в Армении.
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