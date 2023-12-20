ua en ru
Ср, 20 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Армении приостановили деятельность российского агентства Sputnik

Армения, Среда 20 декабря 2023 17:25
UA EN RU
В Армении приостановили деятельность российского агентства Sputnik Архивное фото: В Армении приостановили деятельность российского агентства Sputnik (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Армянский регулятор сегодня, 20 декабря, приостановил деятельность компании "Тоспа" на 30 дней. Она ретранслирует программу "Sputnik Армения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Комиссию по телевидению и радио Армении.

Отмечается, что в результате мониторинга записи прослушиваемой программы "Sputnik Армения" было зафиксировано нарушение законодательства Армении.

Комиссия возбудила административное дело в отношении вещателя программ прослушивания на основании протоколов контроля.

Что стало причиной

"Согласно подготовленному протоколу, во время выхода в эфир 17 ноября 2023 года передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном", транслируемой компанией программы "Sputnik Армения", автор и ведущий передачи сослались на Республику Армения и людей в насмешливых и унизительных выражениях, давая оценки, моральное право которых является чужим, политический комментатор и ведущий, который является гражданином, такого не имеет", - говорится в сообщении.

Также зафиксировано, что во время передачи транслировались призывы к действиям, запрещенным законодательством Армении.

Во время представления материалов второго административного производства было отмечено, что в эфире программы "Время Абовяна" со стороны телекомпании были озвучены такие мысли и претензии, которые не только не соответствуют действительности, но и, видимо, вызывают панику среди граждан Армении.

Ухудшение отношений между Арменией и РФ

Власти Армении уже неоднократно выражали свое недовольство отсутствием эффективной поддержки ОДКБ в рамках международного сотрудничества ее стран-членов. В частности, последнее подобное сетование о присутствии российских военных баз на территории страны Армения выразила во время активных боевых действий на территории Нагорного Карабаха.

В конце октября стало известно, что власти Армении рассматривают возможность закрытия российских государственных телеканалов, поскольку они допустили нарушение.

В начале ноября Российская Федерация заявила, что приняла участие Армении в саммите по украинской формуле мира в Мальте как "демонстративный антироссийский жест".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Армения
NEWS
Готова ли Украина произвести в 2024 году миллион дронов: что говорят в Минстратегпроме
Готова ли Украина произвести в 2024 году миллион дронов: что говорят в Минстратегпроме
DAILY
Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году