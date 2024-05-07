Пашинян пригрозив припинити мовлення у Вірменії російських телеканалів
Мовлення російських телеканалів у Вірменії може припинитися, якщо вони не виконуватимуть офіційні вимоги Єревана.
Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aysor.am.
За його словами, Єреван очікує, що трансляції російських телеканалів будуть з повагою ставитися до громадян Вірменії та державного порядку в країні.
"З огляду на дружні відносини між нашими країнами, ми готові один раз попросити, два, три, чотири, п'ять, шість, сім разів, потім один раз зажадати, два рази зажадати, три, чотири, п'ять, шість, сім разів", - сказав Пашинян.
Він додав, що якщо цю вимогу буде проігноровано навіть після сьомого разу, то у керівництва країни не буде іншого виходу, як припинити трансляцію російських телеканалів у Вірменії.
Що цьому передувало
Відносини Вірменії та Росії різко погіршилися після військової операції Азербайджану в Нагірному Карабасі. Прем'єр Пашинян неодноразово виступав із критичними заявами щодо керівництва РФ.
Водночас наприкінці минулого року вірменський регулятор тимчасово зупинив діяльність компанії "Тоспа", яка ретранслює програму "Sputnik Вірменія".
А нещодавно стало відомо, що авторські передачі російського пропагандиста Володимира Соловйова більше не транслюватимуть у Вірменії.
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