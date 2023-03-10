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Армения отказалась от квоты заместителя генсекретаря ОДКБ

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Армения, Пятница 10 марта 2023 23:29
Армения отказалась от квоты заместителя генсекретаря ОДКБ Фото: Армения отказалась от квоты заместителя генсекретаря ОДКБ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Власти Армении приняли решение отказаться от квоты заместителя генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретарь МИД республики Ваана Унаняна.

Почему именно Ереван принял такое решение - Унанян не рассказал. Однако в начале 2023 года минобороны Армении отказалось проводить обучение ОДКБ на своей территории. Причиной тому является их нецелесообразность.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее Россия анонсировала совместные учения стран-членов ОДКБ под названием "Незыблемое братство-2023" и они, как ожидалось, должны были пройти на территории Армении.

Впрочем, совсем недавно премьер Армении Никол Пашинян резко высказался в сторону РФ.

Он заявил, что так называемая российская "миротворческая миссия" в Нагорном Карабахе (эта территория уже не первый год является причиной вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном, в котором РФ поддерживает Ереван) не выполняет своих обязательств.

Простыми словами, Ереван недоволен тем, что россияне не в состоянии "удерживать" Лачинский коридор. А теперь и "Нерушимое братство" российского диктатора Владимира Путина трещит по швам.

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