У Вірменії парламент вдруге не обрав прем'єра, будуть дострокові вибори

Фото: Нікол Пашинян (twitter.com/Armenia_on_line)

"За" або "проти" кандидатури Пашиняна ніхто не проголосував, утрималися 13 депутатів

Національні Збори Вірменії на спеціальному засіданні у четвер, 1 листопада, вдруге не обрали головою уряду єдиного претендента - Нікола Пашиняна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання Newsam.

Повідомляється, що "за" або "проти" його кандидатури ніхто не проголосував, утрималися 13 депутатів. При цьому для обрання було необхідно 53 голоси.

Зазначимо, що сам Пашинян пішов у відставку 16 жовтня, прямо озвучивши головну мету - проведення дострокових парламентських виборів у грудні.

Підкреслимо, що згідно з Конституцією Вірменії, парламент буде розпущений, оскільки двічі не обрав главу уряду.

Вказано також, що Пашинян перед засіданням парламенту заявив, що позачергові вибори у Вірменії відбудуться 9 грудня. Однак, офіційно ця дата ще не затверджена.

Нагадаємо, третина депутатів Національних Зборів Вірменії 30 жовтня висунула кандидатуру в. о. прем'єр-міністра Нікола Пашиняна на пост голови уряду.

Як писало РБК-Україна раніше, на спеціальному засіданні 24 жовтня парламент Вірменії не обрав Пашиняна прем'єр-міністром країни.

Зазначимо, він 16 жовтня заявив про свою відставку і прийняв відставку уряду. Зокрема, Пашинян заявив про свою відставку після того, як парламентські сили запевнили його у відсутності намірів висунути свого кандидата на крісло глави уряду, а з "Процвітаючої Вірменією" був підписаний відповідний меморандум.