На парламентських виборах у Вірменії переміг блок в. о. прем'єра Пашиняна

Фото: Нікол Пашинян (facebook.com/vitaliy.arko)

Республіканська партія Вірменії екс-президента Сержа Саргсяна не пройшла 5%-й бар'єр

На парламентських виборах у Вірменії блок виконуючого обов'язки глави уряду країни Нікола Пашиняна "Мій крок" за підсумками підрахунку даних зі 100% виборчих дільниць отримав 70,43% голосів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центрвиборчком Вірменії.

Правляча до відставки екс-президента Сержа Саргсяна навесні цього року Республіканська партія Вірменії в парламент не пройшла, отримавши лише 4,7% підтримки виборців, тоді як прохідний бар'єр становить 5%. У попередньому складі парламенту у неї було 50 місць.

Таким чином, "Мій крок" отримає абсолютну більшість голосів у Національних зборах.

Зазначимо, крім блоку Пашиняна до парламенту потрапили також партія "Процвітаюча Вірменія" Гагіка Царукяна (8,27%) і "Освічена Вірменія" Едмона Марукяна (6,37%).

Після приходу до влади Пашинян обіцяв "перезавантажити" Національні збори Вірменії, розраховуючи зміцнити свої позиції в парламенті.

Нагадаємо, у Вірменії 9 грудня 2018 року відбулися перші в історії країни позачергові парламентські вибори.