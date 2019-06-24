У Страсбурзі відкривається сесія ПАРЄ, яка може повернути делегацію РФ

Фото: засідання ПАРЄ (flickr.com/parliamentaryassembly)

Поверненню РФ в ПАРЄ присвячений проект резолюції

У Страсбурзі в понеділок, 24 червня, відкривається літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій можуть зняти санкції з РФ і повернути її делегацію в ПАРЄ. Про це йдеться на сайті асамблеї.

Поверненню РФ в ПАРЄ присвячений проект резолюції про зміцнення процесу прийняття рішень асамблеї щодо повноважень і голосувань, який делегати розглянуть у другій половині дня понеділка. У разі прийняття резолюції російська делегація може уникнути санкцій, введених проти неї у відповідь на агресію проти України і окупацію Криму. Автором резолюції є бельгійський сенатор Петра де Суттер.

Крім цього, пропонується за виключною процедурі дозволити Росії брати участь в літній сесії. Хоча, за чинним регламентом, якщо делегація не була присутня на першій сесії року в січні, то вона вибуває з роботи в ПАРЄ на весь рік.

Нагадаємо, 17 травня Комітет міністрів Ради Європи підтримав повернення Росії в ПАРЄ. Глава МЗС Фінляндії Тімо Сойні заявив, що його країна намагалася знайти рішення розбіжностей з Росією під час головування в Раді Європи. В той же час фінський міністр зазначив, що "виникнення кризи" пов'язане з діями РФ.