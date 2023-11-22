Пассажирам "УЗ" будет удобнее путешествовать в Польшу: детали

В расписании "УЗ" на 2024 год предусмотрен запуск нового поезда №119/120 Днепр – Хелм. Благодаря удобной стыковке на поезд в сторону Варшавы пассажиры смогут добраться до польской столицы на 4 часа раньше, чем если бы совершали путешествие через Перемышль.

Пассажиры, которые поедут из Одессы в Перемышль на поезде №35/36 в следующем году, будут тратить на дорогу меньше времени. Из Одессы в Перемышль время в пути сократится на 50 мин. В обратном направлении от польской станции в Одессу – почти на 2 часа. Такое ускорение поезда даст пассажирам больший запас времени на пересадку на поезд ІС56 Перемышль (07:23) – Берлин (17:06).

Также в "Укрзализныце" сообщили, что на маршруте Варшава – Рава-Русская – Львов польские коллеги в скором времени обновят свой подвижной состав. Поездка в электричке на территории Польши станет более комфортной.

Всего в новом сезоне в "Укрзализныце" предусмотрено 14 новых рейсов: 11 внутренних и 3 международных. В частности, запустят новые международные поезда Днепр – Хелм, Чоп – Вена и Чоп – Прага.