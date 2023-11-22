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Пассажирам "УЗ" будет удобнее путешествовать в Польшу: детали

Фото: Поезд в Перемышль (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В "Укрзализныце" анонсировали обновления в движении поездов международного направления в 2024 году. Изменения будут касаться сообщений с тремя польскими станциями.

Что изменится для пассажиров, следующих из Украины в Польшу и наоборот, РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу "Укрзализныци".

В расписании "УЗ" на 2024 год предусмотрен запуск нового поезда №119/120 Днепр – Хелм. Благодаря удобной стыковке на поезд в сторону Варшавы пассажиры смогут добраться до польской столицы на 4 часа раньше, чем если бы совершали путешествие через Перемышль.

Пассажиры, которые поедут из Одессы в Перемышль на поезде №35/36 в следующем году, будут тратить на дорогу меньше времени. Из Одессы в Перемышль время в пути сократится на 50 мин. В обратном направлении от польской станции в Одессу – почти на 2 часа. Такое ускорение поезда даст пассажирам больший запас времени на пересадку на поезд ІС56 Перемышль (07:23) – Берлин (17:06).

Также в "Укрзализныце" сообщили, что на маршруте Варшава – Рава-Русская – Львов польские коллеги в скором времени обновят свой подвижной состав. Поездка в электричке на территории Польши станет более комфортной.

Всего в новом сезоне в "Укрзализныце" предусмотрено 14 новых рейсов: 11 внутренних и 3 международных. В частности, запустят новые международные поезда Днепр – Хелм, Чоп – Вена и Чоп – Прага.

Напомним, мы писали, что УЗ до конца года запустит онлайн-продажу билетов в Вену, будет и новый поезд Чоп-Вена. Такие изменения были анонсированы на 2024 год.

Также мы рассказывали, почему пассажиры жалуются на комфорт нового поезда в Варшаву. Польский перевозчик использует дизель-поезда производства 70-х годов.

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