Пассажирам "УЗ" будет удобнее путешествовать в Польшу: детали

В "Укрзализныце" анонсировали обновления в движении поездов международного направления в 2024 году. Изменения будут касаться сообщений с тремя польскими станциями.
Что изменится для пассажиров, следующих из Украины в Польшу и наоборот, РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу "Укрзализныци".
В расписании "УЗ" на 2024 год предусмотрен запуск нового поезда №119/120 Днепр – Хелм. Благодаря удобной стыковке на поезд в сторону Варшавы пассажиры смогут добраться до польской столицы на 4 часа раньше, чем если бы совершали путешествие через Перемышль.
Пассажиры, которые поедут из Одессы в Перемышль на поезде №35/36 в следующем году, будут тратить на дорогу меньше времени. Из Одессы в Перемышль время в пути сократится на 50 мин. В обратном направлении от польской станции в Одессу – почти на 2 часа. Такое ускорение поезда даст пассажирам больший запас времени на пересадку на поезд ІС56 Перемышль (07:23) – Берлин (17:06).
Также в "Укрзализныце" сообщили, что на маршруте Варшава – Рава-Русская – Львов польские коллеги в скором времени обновят свой подвижной состав. Поездка в электричке на территории Польши станет более комфортной.
Всего в новом сезоне в "Укрзализныце" предусмотрено 14 новых рейсов: 11 внутренних и 3 международных. В частности, запустят новые международные поезда Днепр – Хелм, Чоп – Вена и Чоп – Прага.
Напомним, мы писали, что УЗ до конца года запустит онлайн-продажу билетов в Вену, будет и новый поезд Чоп-Вена. Такие изменения были анонсированы на 2024 год.
Также мы рассказывали, почему пассажиры жалуются на комфорт нового поезда в Варшаву. Польский перевозчик использует дизель-поезда производства 70-х годов.
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