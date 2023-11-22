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Пасажирам "УЗ" буде зручніше подорожувати до Польщі: деталі

Фото: Поїзд до Перемишля (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В "Укрзалізниці" анонсували оновлення в русі поїздів міжнародного напрямку у 2024 році. Зміни стосуватимуться сполучень із трьома польськими станціями.

Що зміниться для пасажирів, які прямуватимуть із України до Польщі та навпаки, РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку "Укрзалізниці".

У розкладі "УЗ" на 2024 рік передбачений запуск нового поїзда №119/120 Дніпро – Хелм. Завдяки зручній стиковці на поїзд у бік Варшави пасажири зможуть дістатися польської столиці на 4 години раніше, ніж якби здійснювали подорож через Перемишль.

Пасажири, які поїдуть із Одеси до Перемишля потягом №35/36 наступного року витрачатимуть на дорогу менше часу. Із Одеси до Перемишля час у дорозі скоротиться на 50 хв. У зворотному напрямку із польської станції до Одеси – майже на 2 години. Таке пришвидшення поїзда дасть пасажирам більший запас часу на пересадку на поїзд ІС56 Перемишль (07:23) – Берлін (17:06).

Також в "Укрзалізниці" повідомили, що на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів польські колеги незабаром оновлять свій рухомий склад. Поїздка в електричці по території Польщі стане більш комфортною. 

Загалом у новому сезону в "Укрзалізниці" передбачені 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та 3 міжнародних. Зокрема, запусять нові міжнародні поїзди Дніпро – Хелм, Чоп –Відень та Чоп – Прага.

Нагадаємо, ми писали, що УЗ до кінця року запустить онлайн-продаж квитків до Відня, буде і новий потяг Чоп-Відень. Такі зміни анонсували на 2024 рік.

Також ми розповідали, чому пасажири скаржаться на комфорт нового поїзда до Варшави. Польський перевізник використовує дизель-поїзди виробництва 70-х років.

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