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Парубій розповів, коли Рада проголосує "мовний закон"

Новини » Політика    11.03.2019 - 12:01
Парубій розповів, коли Рада проголосує "мовний закон"
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами спікера, прийняття "мовного закону" стане найкращим вшануванням пам'яті Тараса Шевченка

Цього пленарного тижня народні депутати мають продовжити розгляд поправок до "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної". Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави Ради, найкращим вшануванням пам'яті Тараса Шевченка буде прийняття "мовного закону".

"Цих вихідних уся Україна відзначила 205-у річницю від дня народження Тараса Шевченка. Я переконаний, що найкращим вшануванням його пам'яті буде ефективна робота над розглядом і прийняття законопроекту про функціонування української мови як державної. Це обов'язок українського парламенту", - заявив Парубій.

Він наголосив, що ухвалення законопроекту забезпечить застосування та знання державної мови високопосадовцями та працівниками сфери послуг.

Нагадаємо, раніше Парубій прогнозував, що Рада зможе проголосувати "мовний закон" найближчим часом.

Як писало РБК-Україна раніше, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко розповіла, що Рада продовжить розгляд "мовного закону" у вівторок, 12 березня.

Відзначимо, парламент у четвер, 28 лютого, почав розгляд "мовного закону". Згідно порівняльної таблиці до другого читання, до документа подано 2082 правки.

Підкреслимо, спікер ВР прогнозує, що після прийняття "мовного закону" процент української мови на телеканалах зросте до 90.

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