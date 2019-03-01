Парубій спрогнозував, коли Рада прийме "мовний закон"

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спікер Ради переконаний у позитивному голосуванні за закон

Верховна рада зможе проголосувати "мовний закон" - законопроект "Про функціонування української мови як державної" до першого туру виборів президента України - 31 березня 2019 року. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час інтерв’ю на телеканалі "Рада", передає кореспондент РБК-Україна

За його словами, ухвалення закону про українську мову відбудеться до першого туру президентських виборів.

"Найважливіше рішення цього пленарного тижня, що ми розпочали розгляд закону про мову. Ми дочекались висновку комітету і юридичного управління, які опрацювали усі поправки, а їх більше двох тисяч… Важко передбачити, як довго триватиме розгляд через активність авторів правок. Не маю сумнівів, що ми вийдемо на позитивне голосування, що закону про українську мову бути", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко розповіла, що Рада продовжить розгляд "мовного закону" у вівторок, 12 березня.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент у четвер, 28 лютого, почав розгляд "мовного закону". Згідно з порівняльною таблицею до другого читання, до документа подано 2082 правки.

Додамо, спікер Ради раніше відзначав, що нардепи не розглядатимуть інші законопроекти до прийняття "мовного закону". Так, глава парламенту допускав, що цей закон не буде розглянуто за один день.