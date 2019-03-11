У Раді чекають зростання україномовного контенту на ТБ

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рада у ході розгляду документу до другого читання зможе розвіяти міфи про закон, які розповсюджуються у РФ

Ухвалення "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" забезпечить не менше 90% української мови на телеканалах. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Також очікується, що після ухвалення документу не менше 50% газет і журналів у пунктах розповсюдження будуть друкуватися українською мовою.

"Ухвалення законопроекту (про державну мову, - ред.) забезпечить не менше 90% на загальноукраїнських каналах, не менше 50% газет і журналів українською мовою у пунктах розповсюдження. Не менше 50% книжок українською мовою у книгарнях та видавництвах, україномовну освіту", - повідомив Парубій.

За його словами, парламент України зможе розвіяти міфи про законопроект, які розповсюджуються у РФ.

"Дуже багато неправдивої і маніпулятивної інформації звучить, особливо з російських ЗМІ, стосовно закону про українську мову. Я переконаний, що український парламент зможе під час обговорення правок розвіяти ці міфи та зробити просвітницьку роботу і для суспільства, і для закордонних партнерів з приводу того, що закон є європейським", - додав глава Ради.

Нагадаємо, раніше Парубій прогнозував, що Рада зможе проголосувати "мовний закон" найближчим часом.

Як писало РБК-Україна раніше, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко розповіла, що Рада продовжить розгляд "мовного закону" у вівторок, 12 березня.

Відзначимо, парламент у четвер, 28 лютого, почав розгляд "мовного закону". Згідно порівняльної таблиці до другого читання, до документа подано 2082 правки.