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У Зеленського прокоментували можливий розпуск Ради

Новини » Вибори 2019    14.04.2019 - 18:16
У Зеленського прокоментували можливий розпуск Ради
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У штабі стверджують, що будуть діяти виключно в межах закону

Спікер штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков прокоментував інформацію про можливий розпуск Верховної ради в разі перемоги Зеленського на виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Разумкова, в разі перемоги, Зеленський буде діяти виключно в рамках закону та в інтересах суспільства.

"Зеленський, коли стане президентом, буде дотримуватися букви закону. Не буде вибудовувати закони під себе і намагатися ними маніпулювати, як сьогодні відбувається, а діяти за законом. Насправді мені важко зараз це коментувати, тому що Зеленський ще не президент", - заявив спікер штабу Зеленського.

Крім того, Разумков зазначив, що у таких питаннях необхідно виходити не лише з політичної доцільності, але і з законності прийняття подібних рішень.

"Не тільки з політичної доцільності, а потім намагатися під це поламати закон, як це роблять сьогодні, а йти суто по закону і в інтересах суспільства. І я думаю, що поки що це рано обговорювати", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 14 квітня, під час дебатів на НСК "Олімпійський" чинний президент України Петро Порошенко заявив, що не бачить жодних конституційних підстав для дострокового припинення повноважень українського парламенту.

"Я хочу окремо наголосити, що конституційних підстав для припинення повноважень парламенту не існує", - зазначив президент.

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