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Парубій розповів, коли Кабмін має внести закон про ринок землі в Раду

Новини » Політика    21.12.2018 - 17:40
Парубій розповів, коли Кабмін має внести закон про ринок землі в Раду
Фото: глава парламенту Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Спікер ВР підкреслив, що наразі не сформована законодавча база, яка б могла запровадити ринок землі

Кабінет міністрів має до першого березня подати в Верховну раду законопроекти, які відкривають в Україні ринок землі. Про це повідомив голова Ради Андрій Парубій під час інтерв’ю телеканалу "Рада", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, не сформована законодавча база, яка б могла запровадити ринок землі.

"На жаль, ще не сформована вся законодавча база, яка б могла запровадити ринок землі. Ще не прийняті усі закони, які б дозволили перейти на ринок землі", - повідомив Парубій.

Очільник ВР зазначив, що Кабінет міністрів має розробити необхідні законопроекти і подати їх до парламенту.

"У законі, який ми прийняли (про продовження мораторію, - ред.) передбачається і термін - до 1 березня,  коли ці закони мають бути розроблені Кабінетом міністрів і подані в Раду для розгляду. Я сподіваюсь, що наступного року ми зможемо це законодавство прийняти у Верховній раді України", -додав він.

Нагадаємо, Парубій заявив, що наступний 2019 рік є заключним для продовження мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення. Спікер парламенту підкреслив, що в Україні має бути створений ринок землі.

Як писало РБК-Україна раніше, в Раду внесли проект постанови про скасування голосування за закон про продовження мораторію на продаж землі. Підкреслимо, проект зараз блокує підписання закону про продовження мораторію.

Так, нардепи 20 грудня схвалили в цілому законопроект №9355-5. Таким чином, після набуття законом чинності мораторій на відчуження сільськогосподарських земель буде продовжено до 2020 року.

Наступний рік буде заключним для мораторію на продаж землі, - Парубій У Раду внесли постанову про скасування мораторію на продаж землі
Новини України Андрій ПарубіймораторийВерховна РадаРынок земли
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