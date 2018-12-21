Парубий рассказал, когда Кабмин должен внести закон о рынке земли в Раду

Фото: глава парламента Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Спикер ВР подчеркнул, что пока не сформирована законодательная база, которая бы могла ввести рынок земли

Кабинет министров до первого марта должен подать в Верховную раду законопроекты, которые открывают в Украине рынок земли. Об этом сообщил председатель Рады Андрей Парубий во время интервью телеканалу "Рада", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, не сформирована законодательная база, которая бы могла ввести рынок земли.

"К сожалению, еще не сформирована вся законодательная база, которая бы могла ввести рынок земли. Еще не приняты все законы, которые бы позволили перейти на рынок земли", - сообщил Парубий.

Глава ВР отметил, что Кабинет министров должен разработать необходимые законопроекты и подать их в парламент.

"В законе, который мы приняли (о продлении моратория, - ред.) предусматривается и срок - до 1 марта, когда эти законы должны быть разработаны Кабинетом министров и поданы в Раду для рассмотрения. Я надеюсь, что в следующем году мы сможем это законодательство принять в Верховной раде Украины ", добавил он.

Напомним, Парубий заявил, что следующий 2019 год будет заключительным для продления моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. Спикер парламента подчеркнул, что в Украине должен быть создан рынок земли.

Как писало РБК-Украина ранее, в Раду внесли проект постановления об отмене голосования за закон о продлении моратория на продажу земли. Подчеркнем, проект сейчас блокирует подписание закона о продлении моратория.

Так, нардепы 20 декабря одобрили в целом законопроект №9355-5. Таким образом, после вступления закона в силу мораторий на отчуждение сельскохозяйственных земель будет продлен до 2020 года.