Фото: глава парламенту Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Резолюцію ООН по Криму розглядатимуть 17 грудня

Глава українського парламенту Андрій Парубій закликав Південну Корею підтримати резолюцію ООН щодо мілітаризації Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Парубія.

Як зазначається, перебуваючи у Південній Кореї Парубій провів зустріч з прем’єр-міністром Південної Кореї Лі Нак-Йона, у ході якої глава ВРУ закликав, щоб Південна Корея підтримала на Генеральній асамблеї ООН резолюцію ООН щодо мілітаризації Криму, Севастополя і Азовського моря.

За словами Парубія, резолюцію підготували близько сорока країн, серед яких США і Австралія, її розглядатимуть 17 грудня 2018 року.

"Після подій російської агресії в Азовському морі це особливо для нас актуально. І тому ми почали розмову з питання безпеки, а потім вже перейшли на економіку", - сказав Парубій.

Крім того, у ході зустрічі Парубія з прем'єром Південної Кореї обговорювались ключові напрямки співпраці між Україною і Південною Кореєю, зокрема, IT-сфера та розвиток співпраці в аграрному секторі, питання скасування віз для українських громадян. Парубій зазначив, що скасування візового режиму було би справедливим і великим стимулом для покращення відносин між країнами.

"Будемо очікувати на результати, будемо очікувати на приємні новини по тих питаннях, які були підняті на зустрічі", - сказав Парубій, додавши, що прем’єр-міністр Південної Кореї висловив рішучу підтримку і Україні, і розвитку двостороннього співробітництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами постійного представника України в ООН Володимира Єльченка, нова резолюція про мілітаризацію Росією анексованого Криму містить більш гострі сигнали на адресу Росії, ніж всі попередні.

Зазначимо, в Організації об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) 30 держав приєдналися до спільної заяви щодо окупованого Криму на підтримку України.