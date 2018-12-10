Парубій підписав закон про збільшення видатків на виплату пенсій у бюджеті-2018

Фото: глава парламенту Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Закон передбачає збільшення витрат на виплату пенсій на 10,77 млрд гривень

Спікер Верховної ради Андрій Парубій підписав законопроект №9369 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2018 рік". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Підкреслимо, що закон передбачає збільшення витрат на виплату пенсій на 10 777,6 млн гривень (за загальним і спеціальним фондом).

Крім того, на виплату доплат за роботу в зоні відчуження, забезпечення своєчасної виплати щорічної та додаткової відпусток за бюджетною програмою "Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" буде направлено 227,4 млн гривень; а на продовження модернізації антарктичної станції "Академік Вернадський", проведення ремонту існуючих та створення нових об'єктів інфраструктури - 27,6 млн гривень.

Відзначимо також, що у зв'язку з введенням воєнного стану передбачається перерозподілити кошти на збільшення фінансування оплати праці для Збройних сил - на 300 млн гривень, для співробітників прокуратури - на 100 млн гривень, для співробітників Служби безпеки України - на 65 млн гривень.

Нагадаємо, 6 листопада Рада схвалила цей закон за основу і в цілому в першому читанні, за нього проголосували 242 депутати ВР.

У пояснювальній записці зазначалося, що документ підготовлений з метою забезпечення вирішення важливих соціальних питань та ефективного використання коштів держбюджету шляхом перерозподілу бюджетних призначень в межах затвердженого загального обсягу видатків та надання кредитів на 2018 рік.

Як писало РБК-Україна раніше, 5 листопада Кабінет міністрів України вніс даний законопроект у Раду.

Додамо, раніше глава Верховної ради Андрій Парубій підписав законопроект №9000 про державний бюджет на 2019 рік. Потім його схвалив і глава держави Петро Порошенко.