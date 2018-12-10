Парубий подписал закон об увеличении расходов на выплату пенсий в бюджете-2018

Фото: глава парламента Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Закон предусматривает увеличение расходов на выплату пенсий на 10,77 млрд гривен

Спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал законопроект №9369 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2018 год". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Подчеркнем, что закон предусматривает увеличение расходов на выплату пенсий на 10 777,6 млн гривен (по общему и специальному фонду).

Кроме того, на выплату доплат за работу в зоне отчуждения, обеспечение своевременной выплаты ежегодного и дополнительного отпусков по бюджетной программе "Социальная защита граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" будет направлено 227,4 млн гривен; а на продолжение модернизации антарктической станции "Академик Вернадский", проведение ремонта существующих и создание новых объектов инфраструктуры - 27,6 млн гривен.

Отметим также, что в связи с введением военного положения предусматривается перераспределить средства на увеличение финансирования оплаты труда для Вооруженных сил - на 300 млн гривен, для сотрудников прокуратуры - на 100 млн гривен, для сотрудников Службы безопасности Украины - на 65 млн гривен.

Напомним, 6 ноября Рада одобрила данный закон за основу и в целом в первом чтении, за него проголосовали 242 депутата ВР.

В пояснительной записке отмечалось, что документ подготовлен с целью обеспечения решения важных социальных вопросов и эффективного использования средств госбюджета путем перераспределения бюджетных назначений в пределах утвержденного общего объема расходов и предоставления кредитов на 2018 год.

Как писало РБК-Украина ранее, 5 ноября Кабинет министров Украины внес данный законопроект в Раду.

Добавим, ранее глава Верховной рады Андрей Парубий подписал законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год. Затем его одобрил и глава государства Петр Порошенко.