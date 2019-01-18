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Парубій підписав закон про перехід громад у ПЦУ

Новини » Політика    18.01.2019 - 13:12
Парубій підписав закон про перехід громад у ПЦУ
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон тепер може підписати президент

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав законопроект №4128-д "Про внесення змін до деяких законів про підпорядкованість релігійних організацій та процедуру їх державної реєстрації зі статусом юридичної особи". Документом встановлюється процедура переходу церковних громад у Православну церкву України, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, до цього Рада розблокувала підписання законопроекту №4128-д. Так, за постанови про скасування результатів голосування за документ проголосували тільки 33, 26, 27 і 24 нардепа при 226 мінімально необхідних.

Завдяки цьому Парубій зміг підписати закон.

"І це дає мені право зараз публічно при вас підписати законопроект, що я урочисто і роблю ... Закон підписаний", - підкреслив глава ВР.

Так, документ тепер може підписати і глава держави Петро Порошенко.

Нагадаємо, у четвер Рада підтримала доопрацьований законопроект №4128-д "Про внесення змін до деяких законів про підпорядкованість релігійних організацій та процедуру їх державної реєстрації зі статусом юридичної особи". За документ після кількох невдалих спроб проголосували 229 нардепів.

РБК-Україна також писало, що глава ВР Андрій Парубій заявив, що до підписання цього закону Рада повинна розглянути постанови про скасування закону.

Додамо, президент України Петро Порошенко привітав прийняття Верховною радою України закону про перехід церковних парафій у Православну церкву України.

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Теми: Засідання Ради
Новини України Андрій ПарубійцерковьТомосПЦУ
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