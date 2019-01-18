Парубій назвав рекорд дев’ятої сесії Ради

Фото: глава парламенту Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава ВР підкреслив, що таке швидке прийняття дало змогу місцевим громадам прийняти власні бюджети до 2019-го

Під час дев’ятої сесії парламент найшвидше за весь період української державності ухвалив закон про державний бюджет на наступний рік. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, таке швидке прийняття дало змогу місцевим громадам ще до Нового року прийняти власні бюджети.

"Цієї сесії ми маємо своєрідне досягнення. Ми прийняли український державний бюджет найшвидше за весь період української державності. 23 листопада був прийнятий український бюджет. Це дало змогу місцевим громадам ще до Нового року прийняти власні бюджети. Це наслідок системної і плідної співпраці українського парламенту і уряду", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, раніше глава ВР заявив, що протягом дев'ятої сесії Верховна рада прийняла 140 позитивних рішень. За його словами, 75 законів були прийняті в цілому.

Як писало РБК-Україна, Парубій закрив останнє пленарне засідання парламенту на дев'ятій сесії Ради. Сама сесія завершиться 25 січня.

Додамо, комітет ВР з питань охорони здоров'я анонсував, що планує звернутися до голови Верховної ради з вимогою провести розслідування за фактами порушення регламенту під час підготовки закону про бюджет-2019 до другого читання.