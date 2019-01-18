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Парубий назвал рекорд девятой сессии Рады

Новости » Политика    18.01.2019 - 14:07
Парубий назвал рекорд девятой сессии Рады
Фото: глава парламента Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава ВР подчеркнул, что такое быстрое принятие позволило местным общинам принять собственные бюджеты до 2019-го

Во время девятой сессии парламент быстрее всего за весь период украинской государственности принял закон о государственном бюджете на следующий год. Об этом сообщил глава Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, такое быстрое принятие позволило местным общинам еще до Нового года принять собственные бюджеты.

"На этой сессии у нас было своеобразное достижение. Мы приняли украинский государственный бюджет быстрее всего за весь период украинской государственности. 23 ноября был принят украинский бюджет. Это позволило местным общинам еще до Нового года принять собственные бюджеты. Это следствие системного и плодотворного сотрудничества украинского парламента и правительства", - сообщил Парубий.

Напомним, ранее глава ВР заявил, что за время девятой сессии Верховная рада приняла 140 положительных решений. По его словам, 75 законов были приняты в целом.

Как писало РБК-Украина, Парубий закрыл последнее пленарное заседание парламента на девятой сессии Рады. Сама сессия завершится 25 января.

Добавим, комитет ВР по вопросам здравоохранения анонсировал, что планирует обратиться к главе Верховной рады с требованием провести расследование по фактам нарушения регламента при подготовке закона о бюджете-2019 ко второму чтению.

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Темы: Бюджет-2019
Новости Украины Андрей ПарубийВерховная РадаБюджет 2019
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