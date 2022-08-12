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ISW: Партнерство Ірану і РФ кине виклики інтересам США

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Тегеран, П'ятниця 12 серпня 2022 06:16
ISW: Партнерство Ірану і РФ кине виклики інтересам США Фото: президенти РФ і Ірану Володимир Путін і Ібрагім Райсі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Росія та Іран розширили своє стратегічне партнерство після того, як Росія вдерлася в Україну в лютому 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Високопоставлені російські та іранські чиновники часто зустрічалися в останні місяці, щоб посилити співпрацю і підписати економічні та військові угоди.

"Москва і Тегеран давно співпрацюють, коли їх інтереси збігаються, особливо в протистоянні США на Близькому Сході, але їх останні дії підкреслюють більш узгоджені зусилля щодо зміцнення їх партнерства", - зазначили в Інституті.

Президенти Володимир Путін і Ібрагім Райсі розмовляли принаймні чотири рази з початку вторгнення - частіше, ніж кожен з них спілкувався з більшістю інших світових лідерів. Путін відвідав Тегеран в липні 2022 року, що стало його першою закордонною поїздкою за межі території колишнього Радянського Союзу з початку війни.

"Ці взаємодії показують поглиблення і потенційно більш збалансовані відносини, в яких Росія більше не є панівною стороною. Це партнерство, ймовірно, кине виклик інтересам США і їх союзників в Європі, на Близькому Сході і по всьому світу", - додали аналітики.

Нагадаємо, в Білому домі заявили, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України.

Однак в Ірані відкинули звинувачення американського представника, запевнивши в тому, що Тегеран виступає проти подальшої ескалації бойових дій.

Після чого глава МЗС Дмитро Кулеба провів розмову з іранським колегою Хосейном Аміром Абдоллахяном і заявив, що Росія не повинна отримувати від країн світу ніяку військову допомогу для ведення війни проти України.

У середині липня стало відомо, що російські чиновники відвідували аеродром в центрі Ірану, принаймні, двічі. З метою огляду безпілотних літальних апаратів, які країна-агресор хоче придбати для використання у війні проти України.

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