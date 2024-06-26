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Партизаны сорвали поставку техники и боеприпасов РФ из Крыма в Херсонскую область

Иллюстративное фото: эшелон военной техники РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Агенты "АТЕШ" уничтожили релейный шкаф в районе Армянска, сорвав поставки тяжелой техники и боеприпасов россиян из Крыма в Херсонскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Как сообщается, агенты "АТЕШ" избрали целью железнодорожную ветку, по которой российские войска осуществляют поставки тяжелой техники и боеприпасов из Крыма в Херсонскую область.

В результате успешной операции, был уничтожен релейный шкаф в районе Армянска. Партизаны отметили, что эта операция значительно усложнила логистику для оккупантов.

"Наши агенты на всех временно оккупированных территориях продолжают борьбу. Мы сделаем все для того, чтобы железнодорожное сообщение рашистов было парализовано в ближайшее время", - добавили в "АТЕШ".

Деятельность партизан

Напомним, недавно партизаны устроили диверсию на железной дороге, которая связывает Ростов-на-Дону и временно оккупированный Мариуполь Донецкой области.

Также агенты "АТЕШ" провели диверсию на железнодорожном узле недалеко от Смоленска (Россия).

От функционирования этой железной дороги зависит работа компаний "Транснефть", "Газпром", "Ростех", включая производство и переброска военной техники из центральных регионов РФ.

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