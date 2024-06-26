Партизаны сорвали поставку техники и боеприпасов РФ из Крыма в Херсонскую область

Как сообщается, агенты "АТЕШ" избрали целью железнодорожную ветку, по которой российские войска осуществляют поставки тяжелой техники и боеприпасов из Крыма в Херсонскую область.

В результате успешной операции, был уничтожен релейный шкаф в районе Армянска. Партизаны отметили, что эта операция значительно усложнила логистику для оккупантов.

"Наши агенты на всех временно оккупированных территориях продолжают борьбу. Мы сделаем все для того, чтобы железнодорожное сообщение рашистов было парализовано в ближайшее время", - добавили в "АТЕШ".