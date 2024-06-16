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Партизаны провели диверсию на железной дороге в российском Смоленске (видео)

Воскресенье 16 июня 2024 23:01
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Партизаны провели диверсию на железной дороге в российском Смоленске (видео) Иллюстративное фото: в Смоленске партизаны повредили железнодорожный узел (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Партизаны провели диверсию на железнодорожном узле неподалеку от Смоленска в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

По данным "АТЕШ", неподалеку от Смоленска железнодорожная дорога является важным транспортным коридором, связывающим центральную часть России с северо-западными регионами.

Партизаны заявляют, что от функционирования железной дороги зависит работа компаний "Транснефть", "Газпром", "Ростех", включая производство и опрокидывание военной техники из центральных регионов РФ.

"Каждый день к нашему движению присоединяется все больше россиян, решивших приложить все усилия, чтобы установить преступный режим и вернуться к мирной жизни", - говорится в сообщении.

Партизаны в тылу врага

На территории России действует сеть агентов партизанского движения, в которую входят гражданские и военные.

В частности, недавно партизаны уже проводили диверсионную работу в одном из населенных пунктов Смоленска в России.

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