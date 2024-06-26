Партизани зірвали постачання техніки та боєприпасів РФ із Криму в Херсонську область

Як повідомляється, агенти "АТЕШ" обрали за мету залізничну гілку, якою російські війська здійснюють постачання важкої техніки та боєприпасів з Криму в Херсонську область.

У результаті успішної операції, було знищено релейну шафу в районі Армянська. Партизани зазначили, що ця операція значним чином ускладнила логістику для окупантів.

"Наші агенти на всіх тимчасово окупованих територіях продовжують боротьбу. Ми зробимо все для того, щоб залізничне сполучення рашистів було паралізовано вже найближчим часом", - додали в "АТЕШ".