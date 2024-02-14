Партизаны провели разведку действующей нефтебазы РФ в Крыму (фото, видео)

Партизаны разведали территорию действующей нефтебазы во временно оккупированном Севастополе (Крым). Она охраняется, а въезд осуществляется через КПП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "Атеш".

"Наши агенты разведали гипотетическое местонахождение нефтебазы и смогли отыскать действующий объект. Вся территория охраняется, выставлен наряд КПП", - говорится в сообщении.

"Атеш" предполагает, что "нефтебаза во всю используется оккупантами".

"Примечательно, что пока мы делали фиксацию на камеру, наряд втыкал в телефонах, что является частым явлением для солдат, которые далеко от фронта. Вскоре, это сыграет с ними в злую шутку", - пообещали партизаны.

Ситуация в Крыму

У берегов временно оккупированного Крыма 14 февраля были слышны взрывы и виден дым в море. Очевидцы сообщают, что причинами взрывов стал пожар на одном из российских кораблей. Кроме того, во временно оккупированном Крыму под Джанкоем местные жители 13 февраля услышали громкий взрыв.

Напомним, 31 января взрывы гремели в районе аэродрома "Бельбек" в Севастополе. Позже стало известно, что украинские защитники нанесли по объекту ракетный удар. На следующий день, 1 февраля, российские СМИ писали об ударе по пункту связи на аэродроме "Бельбек". Детальнее об атаке - в материале РБК-Украина.