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Россияне производят артиллерийские боеприпасы на Тульском оружейном заводе, - АТЕШ

Тула, Россия, Понедельник 27 мая 2024 19:52
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Россияне производят артиллерийские боеприпасы на Тульском оружейном заводе, - АТЕШ Фото: Тульский оружейный завод (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

На Тульском оружейном заводе россияне производят артиллерийские боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

По данным агентов АТЕШ, российское командование переоборудовает производственные цеха на Тульском оружейном заводе для производства артиллерийских боеприпасов.

"Цехи завода работают 24/7 в три смены, производя до 7 тысяч боеприпасов в месяц. Однако они не лучшего качества, чуть лучше северокорейских. Спешка и невыполнение мер безопасности уже привело к нескольким несчастным случаям", - рассказали партизаны.

Фото: Тульский оружейный завод (t.me/atesh_ua)

Напомним, ранее мы сообщали, что партизаны провели разведку российского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ставропольском крае.

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