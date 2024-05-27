ua en ru
Пн, 27 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Партизаны провели разведку НПЗ в Ставропольском крае РФ (фото)

Россия, Понедельник 27 мая 2024 11:05
UA EN RU
Партизаны провели разведку НПЗ в Ставропольском крае РФ (фото) Фото: НПЗ в Ставропольском крае РФ разведали агенты "Атеш" (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Партизани провели розвідку російського нафтопереробного заводу (НПЗ) у Ставропольському краї.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Наш агент осмотрел местонахождение НПЗ, который находится в городе Светлоград. По словам агента, завод активно функционирует и ежедневно производится транспортировка нефти", - говорится в сообщении.

По данным партизан, об этом свидетельствует активность техники перевоза нефтепродуктов и отправка поездов с цистернами.

"На территории находится огромное количество охраны, которые постоянно патрулируют территорию завода, даже в труднодоступных местах", - отмечают в "Атеш".

Что известно об этом НПЗ

Вероятнее всего даный НПЗ закрывает потребности в топливе российских войск на южно-восточном отрезке фронта.

Атаки на НПЗ в России

Украина в последнее время постоянно атакует НПЗ в России. При этом, командование войсками ПВО РФ в большинстве случаев игнорирует просьбы военнослужащих улучшить системы ПВО для лучшего отражения атак украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам агрессора.

В тоже время, партизаны зафиксировали российский ЗРПК "Панцирь С1" в Туле. Таким образом, оккупанты пытаются защитить местный нефтеперерабатывающий завод.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НПЗ Война в Украине
NEWS
Второй раз из-за войны. Когда и на сколько могут поднять тариф на свет
Второй раз из-за войны. Когда и на сколько могут поднять тариф на свет
DAILY
Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию