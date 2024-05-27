Партизаны провели разведку НПЗ в Ставропольском крае РФ (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "Атеш".

"Наш агент осмотрел местонахождение НПЗ, который находится в городе Светлоград. По словам агента, завод активно функционирует и ежедневно производится транспортировка нефти", - говорится в сообщении.

По данным партизан, об этом свидетельствует активность техники перевоза нефтепродуктов и отправка поездов с цистернами.

"На территории находится огромное количество охраны, которые постоянно патрулируют территорию завода, даже в труднодоступных местах", - отмечают в "Атеш".

Что известно об этом НПЗ

Вероятнее всего даный НПЗ закрывает потребности в топливе российских войск на южно-восточном отрезке фронта.

Атаки на НПЗ в России

Украина в последнее время постоянно атакует НПЗ в России. При этом, командование войсками ПВО РФ в большинстве случаев игнорирует просьбы военнослужащих улучшить системы ПВО для лучшего отражения атак украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам агрессора.

В тоже время, партизаны зафиксировали российский ЗРПК "Панцирь С1" в Туле. Таким образом, оккупанты пытаются защитить местный нефтеперерабатывающий завод.